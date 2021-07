Sperlonga e dintorni |  cosa vedere in un giorno

Leggi su funweek

(Di martedì 20 luglio 2021) A 150 Km da Roma sul litorale laziale si trova uno sperone di roccia bagnato dal Mar Tirreno, sul quale si erge fiera Sperlonga. Siamo nella cosiddetta Riviera di Ulisse in provincia di Latina ed è inserito nell’itinerario dei Borghi più belli d’Italia. LEGGI ANCHE: — Luca, dove si trova Portorosso? Ecco qual è la città del film Disney Non potrebbe essere altrimenti: un mare cristallino e limpido che invoglia a bagnarsi, un dedalo di viuzze e stradine bianche che disegnano il centro antico del paese e le straordinarie grotte. Sperlonga ha molto da offrire sia che la si visiti in estate che in inverno. Il nome deriva con tutta probabilità dalla grotta naturale che fu inglobata ...