Riforma della giustizia, Gratteri: “Con nuove norme sulla prescrizione a rischio il 50% dei processi, anche gravi” (Di martedì 20 luglio 2021) Con le nuove norme sulla prescrizione “il 50% dei processi anche gravi” non si celebreranno alla luce dell’improcedibilità prevista dopo due anni per l’appello e uno per la Cassazione. A lanciare l’allarme è il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ascoltato dalla commissione giustizia della Camera. Gratteri ha espresso il timore che “i 7 maxi processi che si stanno celebrando a Catanzaro per come è prevista oggi la norma saranno dichiarati improcedibili“, precisando che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Con le“il 50% dei” non si celebreranno alla luce dell’improcedibilità prevista dopo due anni per l’appello e uno per la Cassazione. A lanciare l’allarme è il procuratore di Catanzaro, Nicola, ascoltato dalla commissioneCamera.ha espresso il timore che “i 7 maxiche si stanno celebrando a Catanzaro per come è prevista oggi la norma saranno dichiarati improcedibili“, precisando che i ...

