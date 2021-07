Psg, prima le cessioni e poi l’affondo per Pogba: i dettagli (Di martedì 20 luglio 2021) Pogba Juve: il PSG sembra intenzionato a fare sul serio anche per il centrocampista francese. Servono 50 milioni dalle cessioni Il PSG non si ferma e punta anche Paul Pogba. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club parigino punta ad incassare 50 milioni dalle cessioni per affondare il colpo con il Manchester United. È questo il prezzo fissato dai Red Devils. Il tesoretto in casa Paris Saint-Germain potrebbe arrivare dai vari Sarabia, Ander Herrera, Timo Kehrer, Sergio Rico, Rafinha e Kurzawa. La Juventus è avvisata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021)Juve: il PSG sembra intenzionato a fare sul serio anche per il centrocampista francese. Servono 50 milioni dalleIl PSG non si ferma e punta anche Paul. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club parigino punta ad incassare 50 milioni dalleper affondare il colpo con il Manchester United. È questo il prezzo fissato dai Red Devils. Il tesoretto in casa Paris Saint-Germain potrebbe arrivare dai vari Sarabia, Ander Herrera, Timo Kehrer, Sergio Rico, Rafinha e Kurzawa. La Juventus è avvisata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : #Psg insaziabile ??, punta Theo #Hernandez per la fascia sinistra. Il #Milan non ha intenzione di vendere al frances… - Zek57_ : RT @NausicaMattiac2: Se il PSG si compra pure Pogba prima vado a far brillare la sede della UEFA con Ceferin annesso e poi a Parigi a far b… - Simone88664305 : RT @NausicaMattiac2: Se il PSG si compra pure Pogba prima vado a far brillare la sede della UEFA con Ceferin annesso e poi a Parigi a far b… - NausicaMattiac2 : Se il PSG si compra pure Pogba prima vado a far brillare la sede della UEFA con Ceferin annesso e poi a Parigi a fa… - BonoAvocats : @pisardo63 @_Morik92_ @juvefcdotcom Griezmann non è una prima donna. Ha vinto molto nell’ Atletico e colla Francia… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg prima Inter, a sinistra spunta Kurzawa Socios è già partner di alcuni top club europei come Psg e Barcellona. Il nuovo marchio sulla maglia dovrebbe apparire per la prima volta nella tournèe statunitense dell'inter.

Gigio Donnarumma: tutto sulla fidanzata Alessia Elefante ...Story Tutto sui Donnarumma's Bro Il portierone degli Azzurri è ufficialmente un giocatore del PSG ... Prima di iniziare il corso intensivo di francese, però è tempo di meritatissime vacanze: la coppia si ...

Psg, prima le cessioni e poi l'affondo per Pogba: i dettagli Calcio News 24 Mbappé è atteso a Parigi: presto il vertice decisivo con il Psg Giovedì l'attaccante francese tornerà ad allenarsi con i compagni. Subito dopo incontrerà i dirigenti per discutere del suo f ...

Wanda Nara incontenibile a Ibiza, tutte le forme in vista – FOTO Amatissima dai tifosi (ma non tutti) e odiata dai dirigenti sportivi, Wanda Nara è stata per anni (nel bene e nel male) la regina indiscussa del Calcio italiano (e non ce ne voglia Diletta Leotta); co ...

Socios è già partner di alcuni top club europei comee Barcellona. Il nuovo marchio sulla maglia dovrebbe apparire per lavolta nella tournèe statunitense dell'inter....Story Tutto sui Donnarumma's Bro Il portierone degli Azzurri è ufficialmente un giocatore del...di iniziare il corso intensivo di francese, però è tempo di meritatissime vacanze: la coppia si ...Giovedì l'attaccante francese tornerà ad allenarsi con i compagni. Subito dopo incontrerà i dirigenti per discutere del suo f ...Amatissima dai tifosi (ma non tutti) e odiata dai dirigenti sportivi, Wanda Nara è stata per anni (nel bene e nel male) la regina indiscussa del Calcio italiano (e non ce ne voglia Diletta Leotta); co ...