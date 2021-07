Polemiche per la frase del leghista Borghi su lgbt e sieropositivi. Letta: “E noi dobbiamo dialogare con questi?”. Zan: “Salvini lo cacci” (Di martedì 20 luglio 2021) È polemica dopo un Tweet di Claudio Borghi, deputato della Lega, che attacca i giornalisti che lo contattano per chiedergli se si sia vaccinato e li invita a chiedere a “un lgbt” se “sia sieropositivo o faccia la profilassi”. Il segretario Pd Enrico Letta ha rilanciato il suo intervento online con la frase: “Coloro con i quali noi dovremmo negoziare e condividere norme contro la omotransfobia…”. Su Twitter il deputato Pd Alessandro Zan ha aggiunto: “Prima di chiedere mediazioni sul #ddlZan, Salvini sia coerente e cacci #Borghi dal suo partito”. Ma non solo, anche i 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) È polemica dopo un Tweet di Claudio, deputato della Lega, che attacca i giornalisti che lo contattano per chiedergli se si sia vaccinato e li invita a chiedere a “un” se “sia sieropositivo o faccia la profilassi”. Il segretario Pd Enricoha rilanciato il suo intervento online con la: “Coloro con i quali noi dovremmo negoziare e condividere norme contro la omotransfobia…”. Su Twitter il deputato Pd Alessandro Zan ha aggiunto: “Prima di chiedere mediazioni sul #ddlZan,sia coerente edal suo partito”. Ma non solo, anche i 5 ...

