Pegasus Project, la Francia apre un'inchiesta su spionaggio internazionale. Media Ungheria: "300 persone controllate dal governo" (Di martedì 20 luglio 2021) Lo scandalo nato intorno a The Pegasus Project, l'inchiesta del Guardian insieme ad altre 16 organizzazioni internazionali sul sistema di spionaggio ad opera di diversi governi e che ha messo nel mirino oltre 50mila cellulari in tutto il mondo, registra le prime conseguenze giudiziarie. La Procura di Parigi ha annunciato che in Francia è stata aperta un'inchiesta per accertare se ci siano state delle violazioni a danno di cittadini francesi utilizzando lo spyware Pegasus prodotto dal NSO Group israeliano e venduto a governi ed eserciti in diverse aree del mondo. Intanto, organi di stampa ...

