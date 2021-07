Pd | Umberti | ringrazio Zingaretti per fondi Casa Salute a Pietralata

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Con l’approvazione del piano di investimenti da 70 milioni di euro, con una delibera della Giunta regionale del Lazio vengono stanziati 2.360.000 euro per ladella.” “Come promesso più volte iniziamo a mettere in campo quelle strutture di cura e presidio sanitario sul territorio alle quali rivolgersi ogni giorno per i diversi servizi socio sanitari tra cui quelli per le persone patologie croniche.” “Tutti possono rivolgersi alladellacome porta di accesso unificata al Sistema Sanitario Regionale. Grazie a Nicolae alla Regione Lazio ...