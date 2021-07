Pamela Prati | colpo di scena | “Torno in TV da protagonista | mi vedrete sempre”

(Di martedì 20 luglio 2021)è un volto storico della tv italiana: la bella showgirl di origini sarde è ancora una bella donna e gli anni su di lei non hanno effetto. Tanti i programmi tv che l’hanno vista: uno su tutti, lo spettacolo di Pierfrancesco Pingitore in cui era la prima donna della compagnia del Bagaglino. Fu lei a ricoprire quel ruolo prima di Valeria Marini con la quale, nonostante l’iniziale rivalità, strinse poi amicizia. Proprio con Marini,si è ritrovata a vivere l’esperienza del Grande Fratello Vip 1 anche se la sua avventura nella casa più spiata d’Italia si è conclusa prima del previsto. È ...

è un volto storico della tv italiana: la bella showgirl di origini sarde è ancora una bella donna e gli anni su di lei non hanno effetto. Tanti i programmi tv che l'hanno vista ...Il fenomeno dei reality non mi dispiaceva quando i primi programmi erano delle novità ". Parola di, che negli anni ha partecipato a diverse trasmissioni di questo tipo, tra cui il Grande Fratello Vip . " Non sono contro i reality, ma vorrei che si producessero anche show come quelli ...Pamela Prati: "Raffaella Carrà mi faceva sentire libera. Reality? Solo Bonolis e Conti si ispirano alla tv di una volta". E sul ...Pamela Prati si starebbe preparando ad un grande colpo di scena: ci sarebbe una novità davvero sorprendente che riguarda la sua carriera.