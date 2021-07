Olimpiadi Tokyo, il presidente del Comitato Organizzatore non esclude una cancellazione last-minute (Di martedì 20 luglio 2021) Siamo a 3 giorni dal via ufficiale della XXXII Olimpiade di Tokyo, ma tutti i discorsi purtroppo non stanno puntando a quello che vedremo tra stadi, piscine e palazzetti, bensì ai casi di Covid-19 che stanno continuando a crescere, anche all’interno del Villaggio Olimpico. Con gli ultimi 9 registrati nelle ultime 24 ore, infatti, il numero totale sfiora ormai quota 70 e, quindi, la situazione si continua a complicare. Tanto che Toshiro Muto, capo del Comitato Organizzatore dei Giochi nipponici, ha ammesso nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi, che monitorerà il numero dei contagi e valuterà attentamente la situazione con il suo ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Siamo a 3 giorni dal via ufficiale della XXXII Olimpiade di, ma tutti i discorsi purtroppo non stanno puntando a quello che vedremo tra stadi, piscine e palazzetti, bensì ai casi di Covid-19 che stanno continuando a crescere, anche all’interno del Villaggio Olimpico. Con gli ultimi 9 registrati nelle ultime 24 ore, infatti, il numero totale sfiora ormai quota 70 e, quindi, la situazione si continua a complicare. Tanto che Toshiro Muto, capo deldei Giochi nipponici, ha ammesso nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi, che monitorerà il numero dei contagi e valuterà attentamente la situazione con il suo ...

Advertising

LegaVolleyFem : ???? @paola_egonu #portabandiera #olimpica nella cerimonia di apertura! Paola #Egonu sfilerà con la bandiera olimpic… - Agenzia_Ansa : Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura. La pallavolista azzurra è una degli atleti sce… - Corriere : ?? «Sono commossa, sfilerò per tutti» - upa89385 : RT @Corriere: Tokyo, ritrovato l’atleta ugandese scomparso: non voleva ritornare a casa. «È un Paese difficile» - pet4puppy : RT @Corriere: Tokyo, ritrovato l’atleta ugandese scomparso: non voleva ritornare a casa. «È un Paese difficile» -