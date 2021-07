Mr Wrong - Lezioni d'amore: l'ultima puntata della soap con Can Yaman stasera su Canale 5 (Di martedì 20 luglio 2021) Can Yaman torna in prima serata con Mr Wrong - Lezioni d'amore stasera su Canale 5 alle 21:20: per Ezgi e Ozgur è arrivata l'ultima puntata. Mr Wrong - Lezioni d'amore torna stasera su Canale 5 a partire dalle 21:20. Per la romantic-comedy con protagonisti Can Yaman e Özge Gürel quella in onda in questo martedì 20 luglio sarà l'ultima puntata. Levent e Cansu alla fine non riusciranno a pronunciare il sì sull'altare. Levent ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021) Cantorna in prima serata con Mrd'su5 alle 21:20: per Ezgi e Ozgur è arrivata l'. Mrd'tornasu5 a partire dalle 21:20. Per la romantic-comedy con protagonisti Cane Özge Gürel quella in onda in questo martedì 20 luglio sarà l'. Levent e Cansu alla fine non riusciranno a pronunciare il sì sull'altare. Levent ...

Advertising

Librimondadori : Comincia tutto come un gioco, ma l’attrazione cresce sempre di più. Ezgi sa che deve tenersi lontana da Özgür: lui… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mr Wrong - Lezioni d'amore: l'ultima puntata della soap con Can Yaman stasera su Canale 5… - AnnaMariaIanno5 : RT @Librimondadori: Comincia tutto come un gioco, ma l’attrazione cresce sempre di più. Ezgi sa che deve tenersi lontana da Özgür: lui è...… - Pamelituki1 : RT @Librimondadori: Comincia tutto come un gioco, ma l’attrazione cresce sempre di più. Ezgi sa che deve tenersi lontana da Özgür: lui è...… - Madda22169575 : RT @Librimondadori: Comincia tutto come un gioco, ma l’attrazione cresce sempre di più. Ezgi sa che deve tenersi lontana da Özgür: lui è...… -