Lazio, Sarri e la variante offensiva: arriva un altro esterno offensivo (Di martedì 20 luglio 2021) Il nuovo 4-3-3 di Sarri è pronto a prendere forma in vista dell’inizio della stagione. Il tecnico toscano potrà puntare su un assetto tattico a trazione offensiva. Da valutare ancora qualche strategia sul mercato Dopo l’arrivo di Felipe Anderson, Sarri potrebbe puntare l’indice su un altro esterno offensivo capace di saltare l’uomo e creare superiorità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 luglio 2021) Il nuovo 4-3-3 diè pronto a prendere forma in vista dell’inizio della stagione. Il tecnico toscano potrà puntare su un assetto tattico a trazione. Da valutare ancora qualche strategia sul mercato Dopo l’arrivo di Felipe Anderson,potrebbe puntare l’indice su uncapace di saltare l’uomo e creare superiorità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

