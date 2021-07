L’app Unicredit non funziona il 20 luglio, problemi home banking per privati e business (Di martedì 20 luglio 2021) In questo martedì 20 luglio L’app Unicredit non funziona per i tanti clienti dell’istituto bancario. A dire la verità, il servizio di home banking mostra delle serie anomalie (almeno per alcuni) anche nel caso di accesso standard via web e la cosa non è da sottovalutare, sia nel caso di utenti privati che di quelli business, impossibilitati a procedere per le più comuni e semplici operazioni. Il servizio Downdetector mette in evidenza i problemi in corso proprio per L’app Unicredit. Non ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) In questo martedì 20nonper i tanti clienti dell’istituto bancario. A dire la verità, il servizio dimostra delle serie anomalie (almeno per alcuni) anche nel caso di accesso standard via web e la cosa non è da sottovalutare, sia nel caso di utentiche di quelli, impossibilitati a procedere per le più comuni e semplici operazioni. Il servizio Downdetector mette in evidenza iin corso proprio per. Non ...

Advertising

wordweb81 : L'app #Unicredit non funziona il 20 luglio, problemi home banking per privati e business - vuqueliott : C’è qualcuno che ha l’app unicredit e da problemi per accedere? - BeathsWorld : @UniCredit_IT @MentreStudio @renoon_app @Farm4Trade @ONOfarming Un grande piacere esserci. Grazie per l'opportunità. - AttilaPavone : @UniCredit_IT Unicredit Card Flexia praticamente inutilizzabile online: codice via sms, apri l’app della banca senz… - UniCredit_IT : #UniCredit4Innovation: la Commissione incontra 2Watch, @BeathsWorld, @MentreStudio, My Social Collection, Storie de… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Unicredit L’app Unicredit non funziona il 20 luglio, problemi home banking per privati e business OptiMagazine