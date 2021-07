Giappone | inflazione giugno +0 | 3% mese +0 | 2% anno

Advertising

Torna ad aumentare l'ina giugno. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione del +0,2% su anno , dopo il - 0,1% del mese precedente. Il ...Nel mese di giugno l'delmisurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita su base annua dello 0,2%, rispetto al - 0,1% atteso e al - 0,1% precedente. Esclusa la componente dei beni alimentari ...(Teleborsa) - Torna ad aumentare l'inflazione in Giappone a giugno. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione del +0,2% su ...Prosegue senza scossoni la seduta delle borse continentali, dopo l’avvio lievemente positivo di Wall Street. A Piazza Affari il Ftse Mib oscilla intorno alla parità in area 24.870 punti. Pressoché in ...