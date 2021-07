Genitori Chiedono ai Docenti di Vaccinarsi: È un Atto di Civiltà e di Solidarietà (Di martedì 20 luglio 2021) Angela Nava, presidente del Coordinamento Genitori Democratici, si esprime in merito al vaccino obbligatorio per i Docenti. “La scuola per suo mandato costituzionale è il luogo privilegiato in cui si trasmettono ... Leggi su youreduaction (Di martedì 20 luglio 2021) Angela Nava, presidente del CoordinamentoDemocratici, si esprime in merito al vaccino obbligatorio per i. “La scuola per suo mandato costituzionale è il luogo privilegiato in cui si trasmettono ...

Advertising

N0FAI7H : RT @fabius10scudi: «Ce lo chiedono i genitori.» Poi sulle riviste dedicate ai genitori diranno: «Ce lo chiedono i docenti.» - fabius10scudi : «Ce lo chiedono i genitori.» Poi sulle riviste dedicate ai genitori diranno: «Ce lo chiedono i docenti.» - ombralulla : @Corriere Perché ci sono gruppi in cui i genitori chiedono se il tale o il talaltro libro sono adatti al loro bambi… - moonflovers : avete presente quando da bimbi vi chiedono chi preferite dei vostri genitori io così da tre giorni sento la stessa… - Laura88439150 : RT @P_M_1960: Ragazzi per vari motivi l'ho letto solo pochi giorni fa e ve lo propongo. Diamo una mano a Giusi ok??? Vi ringrazio anticipat… -