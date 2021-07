G8 | Fico “20 anni fa Stato fallì ma istituzioni restano”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vent'fa, per le strade di Genova, lo. Le violenze perpetrate nei confronti di manifestanti che nulla avevano a che fare con i Black Bloc, la mattanza notturna nel complesso della Diaz, l'orrore di Bolzaneto: sono ferite che bruciano ancora. Non è possibile dimenticare, come non è possibile costruire su quei fatti una memoria condivisa. Troppa ferocia, troppo dolore”. Lo scrive su facebook il presidente della Camera Robertoche aggiunge: “A distanza di 20ci sono però elementi su cui riflettere. Cosa rimane di quei giorni, cosa rimane dietro quella coltre di ...