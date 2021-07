Facebook lancia le ‘Soundmoji’ | emoticon con l’audio

Leggi su lopinionista

(Di martedì 20 luglio 2021) MILANO – Alla vigilia della giornata delle emoji,hato le Soundmoji su Messenger. Sono icone che integrano anche brevi clip audio, associati alle faccine più utilizzate dagli utenti. La novità, disponibile prima sulla versione iOS di Messenger e poi su Android, sarà rilasciata a livello globale entro le prossime settimane. Inizialmente ci saranno 27 Soundmoji, che verranno ampliate in futuro. Come spiega, le Soundmoji permettono agli utenti di inviare brevi clip audio in una chat su Messenger come applausi, grilli, rullo di tamburi, risate. Non mancheranno clip audio di artisti e serie TV, oltre che di vari film ...