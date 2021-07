Euro digitale: cos'è e a che serve (Di martedì 20 luglio 2021) C'è l'Euro digitale nel futuro? A quanto pare, forse sì. È un progetto della Banca Centrale Europea e rappresenta un'idea che potrebbe permettere di rendere il contante obsoleto, pur non essendo un sistema equiparabile ai pagamenti elettronici come si conoscono oggi. Capirne il principio di funzionamento è, tuttavia, più semplice di quello che si può immaginare. Euro digitale: cosa prevede la novità L'Euro digitale è esattamente come una banconota. La differenza sostanziale risiede nel fatto che non esisterebbe a livello «fisico». Si tratta di una moneta elettronica ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 luglio 2021) C'è l'nel futuro? A quanto pare, forse sì. È un progetto della Banca Centralepea e rappresenta un'idea che potrebbe permettere di rendere il contante obsoleto, pur non essendo un sistema equiparabile ai pagamenti elettronici come si conoscono oggi. Capirne il principio di funzionamento è, tuttavia, più semplice di quello che si può immaginare.: cosa prevede la novità L'è esattamente come una banconota. La differenza sostanziale risiede nel fatto che non esisterebbe a livello «fisico». Si tratta di una moneta elettronica ...

Advertising

LucaPanofsky : @DitomedioXl @CharmesBukowski Non lo so, io sono preoccupato dalla mossa della bce dell'euro digitale, il problema,… - BIOLLAMOTORS : 5518207B CENTRALINA MALOSSI DIGITALE APRILIA SCARABEO CLASSIC 50 2T EURO 4 2018-> (CA91M) - -… - camcom_pno : Trasformazione #digitale: 300mila euro di contributi dalla Camera di Commercio | VercelliNotizie - camcom_pno : RT @newsbiella: Dalla Camera di Commercio 300mila euro di contributi per la trasformazione digitale delle imprese - Blaise_Proud : @peraltro Una terapia genica sperimentale non può essere imposta, se non per proteggere dal Covid19 le fasce più de… -