DIRETTA | Immissioni in ruolo ed elenchi aggiuntivi I fascia GPS, le info utili. QUESTION TIME con le risposte alle domande più frequenti [VIDEO] (Di martedì 20 luglio 2021) Immissioni in ruolo ed elenchi aggiuntivi I fascia Gps. QUESTION TIME in DIRETTA su Orizzonte Scuola TV con Attilio Varengo, componente della segreteria nazionale CISL Scuola con delega alle politiche contrattuali del personale docente e ATA. Conduce Andrea Carlino.

