Covid | Andreoni | “Giovani non si ammalano? Semplificazione”

(Di martedì 20 luglio 2021) “Qualcuno dice che ipossiamo anche non vaccinarli” contro il coronavirus “perché tanto non si. Io darei un po’ di attenzione al fatto che in queste settimane stiamo vedendo soggettiche hanno avuto una malattia banale, ma che hanno sequele rilevanti da questa malattia. Alcunia distanza di mesi non hanno recuperato né gusto né olfatto. Dire che inon hanno problemi da questa malattia è una”. Così Massimo, direttore Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Andreoni

Così Massimo, direttore Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, a 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. Leggi anche, Galli: "Finché circola in under 40 non ne ...Così Massimo, direttore Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, a 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus.Il dottor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, ha salvato un no vax ...L’infettivologo Andreoni salva un no vax che sta affogando con la respirazione bocca a bocca E aveva criticato i politici che sconsigliavano la vaccinazione ai giovani: «Stiamo vedendo in maniera ...