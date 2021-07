Charmed 4 ci sarà | The CW la rinnova

(Di martedì 20 luglio 2021)4 èta da The CW! Ecco cosa sappiamo sui nuovi episodi del reboot di Streghe in arrivo nella stagione televisiva 2021/2022! Tvserial.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Charmed sarà

... il brillante produttore esecutivo di The Big Leap ; Piper PeraboPaula Dirks, una ballerina ... Il resto del cast comprende Teri Polo ( The Fosters ), Ser'Darius Blain (), Jon Rudnitsky ( ...Saranno Emily Bader (), Roland Buck III (Better Call Saul), Dan Lippert (Brooklyn Nine - ... L'uscita del film è prevista per marzo 2022 e Oren Peliil produttore esecutivo, assieme a ...