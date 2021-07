Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo con banche e Saipem: Vendite su Amplifon, Atlantia, Mediaset. Spread a 110 punti - MKT_INS : Chiusura positiva per le #borseeuropee, in lieve recupero dopo le perdite della giornata precedente innescate dai t… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude a +0,59%: Ftse Mib a 24.107 punti - DividendProfit : Borsa: Wall Street riaccende l’Europa, Milano +0,59% – Economia - Eddie_Poker : Borsa Milano volatile, recupera con WS forte, bene A2A, banche, corre Ovs - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

La Borse diagguanta il rialzo, così come le altre Piazze europee, in scia al rimbalzo di Wall Street. A fine seduta il Ftse Mib segna un +0,59% a 24.107 punti. Mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta ...Lieve aumento per laMilanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,59% a 24.107 punti, ... In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di, Banca Popolare di Sondrio (+3,27%), ...Bene Saipem (+2,7%) e Buzzi Unicem (+2%), Amplifon -1,7% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - Dopo la tempesta finanziaria, legata ...La Borse di Milano agguanta il rialzo, così come le altre Piazze europee, in scia al rimbalzo di Wall Street. A fine seduta il Ftse Mib segna un +0,59% a 24.107 punti. (ANSA) ...