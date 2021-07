Among Us: il gioco sarà gratis su Nintendo Switch per una settimana (Di martedì 20 luglio 2021) Among Us, il popolarissimo titolo sviluppato e pubblicato da Innersloth, sarà giocabile gratis a partire da domani per gli utenti registrati al Nintendo Switch Online: vediamo di seguito i dettagli Ormai tutti sicuramente saremo a conoscenza di Among Us. Rilasciato originariamente nel 2018 da Innersloth, la popolarità del titolo è decollata soltanto nel 2020, quando streamer e influencer hanno iniziato ad interessarsene, facendo affluire al suo interno un grandissimo numero di giocatori. Dopo essere approdato inizialmente solo su smartphone e PC, nel 2020 è stata realizzata anche una ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 luglio 2021)Us, il popolarissimo titolo sviluppato e pubblicato da Innersloth,giocabilea partire da domani per gli utenti registrati alOnline: vediamo di seguito i dettagli Ormai tutti sicuramente saremo a conoscenza diUs. Rilasciato originariamente nel 2018 da Innersloth, la popolarità del titolo è decollata soltanto nel 2020, quando streamer e influencer hanno iniziato ad interessarsene, facendo affluire al suo interno un grandissimo numero di giocatori. Dopo essere approdato inizialmente solo su smartphone e PC, nel 2020 è stata realizzata anche una ...

