Zegna sbarca a Wall Street: fusione con la SPAC di Andrea Bonomi (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Il gruppo Ermenegildo Zegna, azienda italiana di abbigliamento di lusso maschile, ha annunciato che si quoterà a Wall Street tramite la fusione con la SPAC Investindustrial Acquisition Corp di Andrea Bonomi. Al perfezionamento dell’operazione, che dovrebbe avvenire nel quarto trimestre di quest’anno, la famiglia Zegna continuerà a controllare la società con una quota di circa il 62%. Sulla base del valore della transazione, l’entità risultante dalla fusione avrà un enterprise value previsto di 3,2 miliardi di dollari, con una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Il gruppo Ermenegildo, azienda italiana di abbigliamento di lusso maschile, ha annunciato che si quoterà atramite lacon laInvestindustrial Acquisition Corp di. Al perfezionamento dell’operazione, che dovrebbe avvenire nel quarto trimestre di quest’anno, la famigliacontinuerà a controllare la società con una quota di circa il 62%. Sulla base del valore della transazione, l’entità risultante dallaavrà un enterprise value previsto di 3,2 miliardi di dollari, con una ...

Advertising

studiomarzocchi : Ultima Ora: Svolta di Zegna, il lusso italiano sbarca in Borsa a New York #economia #italia #governo #finanza… - ansa_economia : Zegna, fusione con Investindustrial da 3,2 miliardi dollari. Il gruppo di abbigliamento maschile sbarca a Wall Stre… - classcnbc : ZEGNA SBARCA A WALL STREET Il gruppo di moda maschile di lusso @Zegna si quoterà a #WallStreet tramite una busines… - FNW_IT : Zegna sbarca in Borsa a New York - fisco24_info : Zegna, fusione con Investindustrial da 3,2 miliardi dollari: Il gruppo di abbigliamento maschile sbarca a Wall Stre… -

Ultime Notizie dalla rete : Zegna sbarca Zegna sbarca a Wall Street: fusione con la SPAC di Andrea Bonomi ... la nostra etica della sostenibilità e l'artigianato unico che ha fatto il nostro nome sinonimo di qualità e lusso in tutto il mondo - ha commentato Ermenegildo "Gildo" Zegna , amministratore ...

Dal Molin record italiano 13.27, Jacobs 10.01! Nel giavellotto sbarca oltre gli ottanta metri Roberto Orlando (Atl. Virtus Lucca) con 80,35, Sara ... 39,61) e negli 800 metri svetta Silvia Nicola (Ermenegildo Zegna, 2:19.11), ma Giovannini ...

Svolta di Zegna, il lusso italiano sbarca in Borsa a New York Corriere della Sera Zegna, fusione con Investindustrial da 3,2 miliardi dollari MILANO, 19 LUG - Il gruppo di abbigliamento maschile di lusso Ermenegildo Zegna si quota alla Borsa di New York entro fine anno attraverso una business combination con la spac Investindustrial Acquisi ...

Zegna sbarca a Wall Street: fusione con la SPAC di Andrea Bonomi (Teleborsa) - Il gruppo Ermenegildo Zegna, azienda italiana di abbigliamento di lusso maschile, ha annunciato che si quoterà a Wall Street tramite la fusione con la SPAC Investindustrial Acquisition..

... la nostra etica della sostenibilità e l'artigianato unico che ha fatto il nostro nome sinonimo di qualità e lusso in tutto il mondo - ha commentato Ermenegildo "Gildo", amministratore ...Nel giavellottooltre gli ottanta metri Roberto Orlando (Atl. Virtus Lucca) con 80,35, Sara ... 39,61) e negli 800 metri svetta Silvia Nicola (Ermenegildo, 2:19.11), ma Giovannini ...MILANO, 19 LUG - Il gruppo di abbigliamento maschile di lusso Ermenegildo Zegna si quota alla Borsa di New York entro fine anno attraverso una business combination con la spac Investindustrial Acquisi ...(Teleborsa) - Il gruppo Ermenegildo Zegna, azienda italiana di abbigliamento di lusso maschile, ha annunciato che si quoterà a Wall Street tramite la fusione con la SPAC Investindustrial Acquisition..