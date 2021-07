Visite ai parenti | 15 Rsa bergamasche inadempienti | ancora “diritti negati”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 15 le Rsarispetto alla circolare del Ministro Speranza che chiedeva la riapertura alledei. È quanto emerge dalla ricerca e dall’esposto che Orsan, acronimo per Open Rsa Now, associazione che raccoglie i familiari di persone ricoverate nelle strutture per anziani, ha consegnato al ministero, segnalando tutte le inadeguatezze registrate. Secondo il monitoraggio, infatti, gli accessi restano difficili in 204 Rsa italiane, e di queste quasi la metà stanno in Lombardia. L’esposto dell’associazione non fa fatica a definire “vessazioni, ...

Advertising

MatteoDiLallo : RT @carbo_marco79: ...che rallentano il lavoro, lo rendono più faticoso, a volte meno preciso. 6?? i pazienti vedono solo persone 'vestite… - ElektraOnMars : Oggi sono stata incastrata da mia mamma con 2 visite a parenti AIUTO - AnnaOrr15 : RT @carbo_marco79: ...che rallentano il lavoro, lo rendono più faticoso, a volte meno preciso. 6?? i pazienti vedono solo persone 'vestite… - EmilianoVerga : RT @carbo_marco79: ...che rallentano il lavoro, lo rendono più faticoso, a volte meno preciso. 6?? i pazienti vedono solo persone 'vestite… - brongosalvatore : RT @carbo_marco79: ...che rallentano il lavoro, lo rendono più faticoso, a volte meno preciso. 6?? i pazienti vedono solo persone 'vestite… -

Ultime Notizie dalla rete : Visite parenti

IL GIORNO

ad amici e- Resta consentita la visita in una sola abitazione privata diversa dalla propria, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi fino ad un massimo di ...ad amici e- Resta consentita la visita in una sola abitazione privata diversa dalla propria, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi fino ad un massimo di ...Può essere utile ricordare le regole della zona gialla? Sì, visto che in queste ore si parla (di nuovo) di cambio di colori delle regioni. Diciamo innanzitutto che in zona gialla non ...I Piccoli Cantori della Valle Sacra si esibiranno in concerto nel cortile del Castello Malgrà, a Rivarolo Canavese per Gioele ...