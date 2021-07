VIDEO Ritiro Palermo, team Mediagol a San Gregorio Magno: il programma odierno (Di lunedì 19 luglio 2021) La situazione live da San Gregorio Magno: sede ospitante del Palermo FC targato Dario Mirri per il Ritiro dei rosa in vista del prossimo campionato di Serie C Leggi su mediagol (Di lunedì 19 luglio 2021) La situazione live da San: sede ospitante delFC targato Dario Mirri per ildei rosa in vista del prossimo campionato di Serie C

Advertising

sscnapoli : ????? Inizia il secondo giorno di ritiro a #Dimaro2021 ? ?? #ForzaNapoliSempre - LucaBosso93 : RT @SimoneGuadagnoo: Grande entusiasmo a #Dimaro2021 per la prima sessione di autografi del ritiro del #Napoli: ci sono #Osimhen, #MarioRui… - Mediagol : VIDEO Ritiro Palermo, team Mediagol a San Gregorio Magno: il programma odierno - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Grande entusiasmo a #Dimaro2021 per la prima sessione di autografi del ritiro del #Napoli: ci sono #Osimhen, #MarioRui… - SimoneGuadagnoo : Grande entusiasmo a #Dimaro2021 per la prima sessione di autografi del ritiro del #Napoli: ci sono #Osimhen,… -