Vangelo e parola del giorno | lunedì 19 luglio 2021

LETTURA DEL Dal libro dell'Èsodo Es 14,5-18 In quei giorni, quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: «Che cosa abbiamo fatto, lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio?». Attaccò ...

di Dio. Salmo Responsoriale Es 15,1 - 6 R: Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria. ...Dalsecondo Matteo Mt 12,38 - 42 In quel tempo, alcuni scribi e farisei dissero a ...Dalsecondo Marco Mc 6,30 - 34 In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli ...del Signore.Durerà cinque anni il percorso nazionale che avrà come orizzonte il Giubileo del 2025. In agenda annuncio, famiglia, giovani, impegno sociale. La rivoluzione della Cei: basta input dall'alto ...«Vi invito a riposare, non passiamo dalle corse del lavoro alle corse delle ferie. Impariamo a sostare e a spegnere il telefonino, il riposo non è solo fisico ma anche del ...