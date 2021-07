Vaccini ai minorenni | Rasi ex Ema | “Ora vale la pena farli fino ai 12 anni Non possiamo far circolare il virus tra i ragazzi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 luglio 2021) Vaccinare subito tutte le persone che possono farlo. E cioè anche tutti i minoriai 12. È la linea di Guido, professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Roma Tor Vergata, ex direttore dell’Ema, e consulente per l’emergenza del generale Francesco Paolo Figliuolo. “Per la scienza orala pensa fare il vaccinoai 12– dice in un’intervista a La Stampa – e poi probabilmente si scenderà a sei”. Nonostante in molti non siano concordi, non solo leader politici ma anche esperti di altri Paesi, come Gran Bretagna e Germania,...