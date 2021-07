Studenti bloccati a Malta, atterrati a Fiumicino i primi 58 che erano in quarantena: “Partiti solo i negativi. Situazione gestita non benissimo” (Di lunedì 19 luglio 2021) Felici di essere rientrati, dispiaciuti per non essere riusciti a completare il corso di inglese, per molti di loro sospeso solo dopo pochi giorni dall’inizio, e preoccupati per i loro amici rimasti ancora a Malta perché risultati positivi al Covid. Questo lo stato d’animo del primo gruppo di 58 Studenti italiani bloccati nell’isola dopo la scoperta di un maxi–focolaio tra gli alunni delle scuole di lingua estive che, messi in quarantena e risultati negativi al test Covid, sono arrivati oggi a Fiumicino con un volo charter organizzato dalle autorità maltesi. Ad attenderli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Felici di essere rientrati, dispiaciuti per non essere riusciti a completare il corso di inglese, per molti di loro sospesodopo pochi giorni dall’inizio, e preoccupati per i loro amici rimasti ancora aperché risultati positivi al Covid. Questo lo stato d’animo del primo gruppo di 58italianinell’isola dopo la scoperta di un maxi–focolaio tra gli alunni delle scuole di lingua estive che, messi ine risultatial test Covid, sono arrivati oggi acon un volo charter organizzato dalle autorità maltesi. Ad attenderli ...

