Roma | documenti falsi e biglietti per la Francia | arrestato 25enne

Roma – Grazie al quotidiano monitoraggio dei flussi dei passeggeri in transito nell'area della stazione ferroviaria "Tiburtina" e dell'autostazione "Tibus", i Carabinieri della Stazione Roma viale Libia hanno arresto un cittadino somalo di 25 anni, senza fissa dimora e nullafacente, con l'accusa di possesso di documenti falsi e false dichiarazioni sull'identità personale. Verso le 20 circa, i Carabinieri hanno controllato il giovane mentre si trovava nei pressi di uno stallo all'interno dell'Autostazione "Tibus". Il 25enne alla richiesta di esibire i documenti ha fornito una carta di ...

