“Per me, come un faro” Paolo Conticini racconta del suo grande addio (Di lunedì 19 luglio 2021) Paolo Conticini è stato ospite di Serena Autieri a Dedicato. Qui si è raccontato in una lunga intervista, svelando anche un doloroso retroscena della sua vita. Qualche giorno fa Paolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 luglio 2021)è stato ospite di Serena Autieri a Dedicato. Qui si èto in una lunga intervista, svelando anche un doloroso retroscena della sua vita. Qualche giorno fa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

robymancio : Proprio 7 giorni fa a quest'ora stavamo per cominciare una grande sfida, l'ultima di Euro 2020, la finale contro l'… - paulopez_13 : Cari romanisti, come sapete la prossima stagione sarò in prestito all’OM. Vorrei ringraziare per l'amore e il soste… - RobertoBurioni : Se il capogruppo alla Camera del primo partito (secondo i sondaggi) contribuisce in maniera così dannosa ed esplici… - fainformazione : Le migliori applicazioni Android per gli SMS Ma come? Chi usa ancora gli sms al giorno d’oggi?? Beh, posso garanti… - fainfoscienza : Le migliori applicazioni Android per gli SMS Ma come? Chi usa ancora gli sms al giorno d’oggi?? Beh, posso garanti… -