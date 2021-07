Papin | “Maignan ottimo portiere | il Lille ha vinto anche grazie a lui”

Advertising

Gazzetta_it : Milan Champagne, parla Papin: 'Giroud e Ibra coppia da scudetto. E Maignan saprà conquistarvi' - notizie_milan : Papin: “Maignan ottimo portiere. E Ballo-Touré è uno sprinter” - infoitsport : Papin e il Milan champagne: 'Giroud e Ibra coppia scudetto. E Maignan saprà conquistarvi' - milansette : Papin: 'Maignan è un ottimo portiere. Ballo-Touré? Uno sprinter da box to box' #acmilan #rossoneri - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Papin a @Gazzetta_it: '@_OlivierGiroud_ , colpo Scudetto con @Ibra_official. Su @mmseize e #BalloToure ...' - #Calciomer… -

Ultime Notizie dalla rete : Papin Maignan

Milan News

... rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Jean - Pierreè tornato a parlare del suo Milan. Al ... Paolo Maldini e Frederic Massara hanno pescato ancora una volta in Ligue 1 , prendendo Mike...... 'Mi sento ancora un ragazzino anche a quasi 35 anni compiuti; da piccolo i miei idoli erano, ... Conabbiamo parlato del mio arrivo al MIlan e sono sicuro che diventerà il portiere ...II poster nella cameretta di Giroud aveva la maglia del Milan con il 9 stampato sulle spalle: Jean-Pierre Papin faceva sognare Olivier, come ha fatto con tanti altri ex ragazzini nati negli Anni 80.Questo il commento alla Gazzetta dello Sport di Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, in merito alla decisione di Gigio Donnarumma di lasciare il Milan e di trasferirsi al PSG: ...