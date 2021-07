Papin | “Giroud | colpo Scudetto con Ibra Su Maignan e Ballo-Touré …”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Jean-Pierre, ex attaccante del Milan, ha parlato dell'arrivo di Olivierin rossonero e di tanto altro: le sue dichiarazioni

...PRESENTA Il Milan nella giornata di ieri ha ufficializzato l'acquisto dal Chelsea di Olivier... 'Mi sento ancora un ragazzino anche a quasi 35 anni compiuti; da piccolo i miei idoli erano, ...II poster nella cameretta diaveva la maglia del Milan con il 9 stampato sulle spalle: Jean - Pierrefaceva sognare Olivier, come ha fatto con tanti altri ex ragazzini nati negli Anni 80. "Oggi sono io a sognare - ...Le parole di Jean-Pierre Papin a La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante del Milan parla chiaramente di Olivier Giroud ma non solo ...L'ex centravanti del Milan Papin ha parlato dei rossoneri, dal mercato agli obiettivi della prossima stagione.