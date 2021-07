Mense scolastiche, parla la trevigiana indagata: 'Obbedivo ai superiori' (Di lunedì 19 luglio 2021) 'Io ero una semplice dipendente, pensavo che quelle cose fossero fatte per risparmiare sui costi ma che non fossero illeciti penali. Una volta il mio superiore mi disse di cambiare una bolla di ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 19 luglio 2021) 'Io ero una semplice dipendente, pensavo che quelle cose fossero fatte per risparmiare sui costi ma che non fossero illeciti penali. Una volta il mio superiore mi disse di cambiare una bolla di ...

Advertising

fattoquotidiano : Mense scolastiche, quattro arresti tra Friuli e Veneto per frode nelle pubbliche forniture. Indagata l’assessora le… - messveneto : Mense scolastiche, il Comune revoca l’incarico da tre milioni alla Ep e chiederà i danni: mandato via anche il tecn… - Falcerossa : RT @lupovittorio42: Frode per i pasti delle mense scolastiche, assessora leghista si dimette.... - TRIESTE_news : Mense scolastiche, Bordin (Lega): 'Congetture su Udine inaccettabili' - - CesareMontanari : RT @lupovittorio42: Frode per i pasti delle mense scolastiche, assessora leghista si dimette.... -