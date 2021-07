Mattia Cattaneo | festa e sorpresa dalla fidanzata al rientro dal Tour

(Di lunedì 19 luglio 2021)è stato il miglior corridore italiano alde France appena terminato: dodicesimo in classifica generale a quasi 25 minuti dal fenomenale Tadej Pogacar. È andato forte per tutte le ...

La Gazzetta dello Sport

è stato il miglior corridore italiano al Tour de France appena terminato: dodicesimo in classifica generale a quasi 25 minuti dal fenomenale Tadej Pogacar. È andato forte per tutte le ...Intanto ringraziamo Sonny per aver dato enorme dignità ad un Tour con pochissima Italia, se non fosse per Davide Formolo splendido gregario di Pogacar earrivato a Parigi 12° in ...TOUR DE FRANCE \| 19/07/2021 \| 18:23 di Francesca Monzone. Belgio, Slovenia e Isola di Man hanno dominato questo Tour de France 2021, tanto da aggiudicarsi ben 14 delle 21 tappe de ...Con la vittoria allo sprint sugli Champs Elysees del campione del Belgio Wout Van Aert (Jumbo Visma) si è conclusa l’edizione numero 108 del Tour de France. Un successo, questo del fuoriclasse fiammin ...