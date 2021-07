Iraq, bomba esplode in un mercato a Baghdad: almeno 18 vittime (Di lunedì 19 luglio 2021) Una bomba è stata fatta esplodere Baghdad in un affollato mercato a Baghdad. Il bilancio, non definitivo, parla di almeno 18 morti e una ventina di feriti. La deflagrazione è avvenuta nella Città di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) Unaè stata fattarein un affollato. Il bilancio, non definitivo, parla di18 morti e una ventina di feriti. La deflagrazione è avvenuta nella Città di ...

ACCADDE IL... 16 luglio ... la prima bomba atomica. 1950 Allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, l'Uruguay vince per la ... 1979 Saddam Hussein, detto il Rais, diventa presidente dell'Iraq dopo le dimissioni dell'uscente Ahmed ...

È stato abbattuto un drone-bomba lanciato contro l'ambasciata Usa in Iraq Sempre secondo le forze di sicurezza irachene, non vi sarebbero vittime. E' avvenuto a poche ore dagli attacchi sferrati contro una base che ospita soldati statunitensi a Ovest dell'Iraq, Ain al-Assad ...

