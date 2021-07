Inter, decisione presa su Nainggolan: vicina la rescissione (Di lunedì 19 luglio 2021) Radja Nainggolan ad un passo dall’addio all’Inter: il centrocampista belga rescinderà con i nerazzurri prima del ritorno al Cagliari Radja Nainggolan vicino all’addio all’Inter, stavolta definitivamente. Stando al Corriere dello Sport, la dirigenza campione d’Italia avrebbe deciso di accelerare le operazioni per l’addio del centrocampista belga che in questi giorni si sta allenando alla corte di Inzaghi per il ritiro ad Appiano Gentile. L’Inter in questo caso è disposta ad accettare condizioni un po’ sfavorevoli, ma risolvere una volta per tutte la questione. Nainggolan riceverà un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Radjaad un passo dall’addio all’: il centrocampista belga rescinderà con i nerazzurri prima del ritorno al Cagliari Radjavicino all’addio all’, stavolta definitivamente. Stando al Corriere dello Sport, la dirigenza campione d’Italia avrebbe deciso di accelerare le operazioni per l’addio del centrocampista belga che in questi giorni si sta allenando alla corte di Inzaghi per il ritiro ad Appiano Gentile. L’in questo caso è disposta ad accettare condizioni un po’ sfavorevoli, ma risolvere una volta per tutte la questione.riceverà un ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter decisione Locatelli, l'indizio social non sfugge ai tifosi della Juventus Lui la sua decisione l'ha presa. Locatelli, l'indizio fa impazzire gli juventini Per i tifosi della ... SPORTEVAI - 19 - 07 - 2021 08:30 Calciomercato: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, Inter

Ronaldo semina dubbi e agita la Signora. Se parte rispunta Icardi ...in esubero all'ombra della Torre Eiffel e per il quale è scaduta il 15 luglio la clausola pro Inter ... dove si è limitato a un laconico: "Giorno della decisione", con tanto di faccina riflessiva. Il ...

Inter, decisione presa su Nainggolan: vicina la rescissione

Roma, Mourinho ritrova Tagliavento 11 anni dopo le manette ROMA - L'amichevole blindata di ieri pomeriggio a Trigoria tra Roma e Ternan a ha provocato una "carrambata" tra due personaggi che 11 anni fa sono finiti sulle prime pagine dei giornali per un Inter- ...

