Ideuzza per scongiurare l’inesorabile futuro orbaniano dell’Italia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sono così anziano da ricordarmi, come se fosse l’estate scorsa, che il Partito democratico rassicurava i suoi elettori, disorientati dall’incomprensibile resa ai Cinquestelle sul referendum antipolitico contro il Parlamento, spiegando che subito dopo quella pericolosa mutilazione della nostra primaria istituzione democratica avrebbe fatto scattare una serie di riforme correttive e di salvaguardia della democrazia repubblicana, a cominciare dalla riforma della legge elettorale in senso proporzionale, proprio per evitare il deficit di rappresentanza che il referendum grillino avrebbe provocato. Naturalmente, il Pd non ha fatto nulla, facendosi turlupinare per l’ennesima volta da Conte e ...