Halo Infinite, il co-creatore di Halo svela la sua preoccupazione sullo stato del gioco lo scorso anno (Di lunedì 19 luglio 2021) Marcus Lehto, co-creatore di Halo, ha condiviso i suoi pensieri su Halo Infinite, e sorprendentemente sembra in linea a quello della community quando è stato presentato per la prima volta lo scorso anno. Lehto, ha affermato che nell'estate del 2020 era "piuttosto preoccupato" per lo stato di Halo Infinite, quando 343 Industries ha mostrato un breve video della campagna di gioco. Queste preoccupazioni poi sono scomparse dopo che lo studio di sviluppo ha ...

