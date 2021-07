Green pass a zone Ora sulla movida rischio coprifuoco e mascherine

(Di lunedì 19 luglio 2021) Domani il tavolo. L'ipotesi: Italia in bianco fino a Ferragosto ma restrizioni nelle località adi focolai. Obbligo di certificato in stadi, fiere e cinema. Per bar e ristoranti dove il contagio è alto

Governo,obbligatorio nei ristoranti. Cts: 'Agire subito' Il Coronavirus in Italia continua a far paura. I dati parlano chiaro, il numero di contagi giornalieri è in ascesa a causa della variante ...L'infettivologo boccia l'ipotesi di nuove zone gialle. "Col Covid bisogna convivere, chi ha ilsia libero" di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Zona gialla, le regioni a rischioDomani nuova Cabina di Regia per il cambio delle regole sulle restrizioni, i colori delle Regioni e per la possibile estensione del Green Pass a luoghi e mezzi pubblici. Prosegue la campagna di ...Il direttore sanitario dell’Ausl, Lorenzo Roti: "Giovani e non vaccinati i nuovi positivi. Sarà inevitabile qualche nuova restrizione" ...