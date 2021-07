Giustizia: Salvini, la riforma non si tocca di una virgola (Di lunedì 19 luglio 2021) Sulla riforma della Giustizia il governo rischia? "Spero di no - risponde Matteo Salvini, leader della Lega, a Bologna per la raccolta firme per il referendum sulla Giustizia - perché Letta e Conte ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Sulladellail governo rischia? "Spero di no - risponde Matteo, leader della Lega, a Bologna per la raccolta firme per il referendum sulla- perché Letta e Conte ...

Advertising

fattoquotidiano : Giustizia, la destra ora minaccia: “Niente cambi, il governo rischia” [di @salvini_giacomo] - vladiluxuria : Salvini dice che col #ddlZan si vuole far cambiare sesso ai bambini, come se volessimo costringere un bimbo a diven… - Mov5Stelle : Ancora guai con la giustizia per la Lega di Matteo Salvini. Leggi il post ?? - infoitinterno : Giustizia, Salvini: “Conte e Letta fanno capricci” - Ansa_ER : Giustizia: Salvini, la riforma non si tocca di una virgola. 'In discussione il buon utilizzo dei fondi europei'… -