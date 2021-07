Giustizia, Conte tira un sospiro di sollievo: «Draghi non mi ha parlato del voto di fiducia» (Di lunedì 19 luglio 2021) È probabile che per prepararsi all’incontro di questa mattina con Conte, Mario Draghi avrà sfogliato con maggiore attenzione il Fatto Quotidiano. Non tanto perché la testata sia l’house organ dei 5Stelle targati Giuseppi, quanto perché il faccia a faccia verteva sulla Giustizia. Un tema, si sa, che rappresenta il core business dei manettari lettori del giornale di Travaglio. Leggendolo, sarà sicuramente sarà rimasto impressionato dal rivelato gioco di sponda tra il neo-leader del MoVimento ed Enrico Letta e ancor di più dall’annunciato ricorso alla «base» nel caso gli passasse per la mente di porre la fiducia sulla riforma ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) È probabile che per prepararsi all’incontro di questa mattina con, Marioavrà sfogliato con maggiore attenzione il Fatto Quotidiano. Non tanto perché la testata sia l’house organ dei 5Stelle targati Giuseppi, quanto perché il faccia a faccia verteva sulla. Un tema, si sa, che rappresenta il core business dei manettari lettori del giornale di Travaglio. Leggendolo, sarà sicuramente sarà rimasto impressionato dal rivelato gioco di sponda tra il neo-leader del MoVimento ed Enrico Letta e ancor di più dall’annunciato ricorso alla «base» nel caso gli passasse per la mente di porre lasulla riforma ...

