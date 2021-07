GEORGE SOROS E BILL GATES GUIDANO L’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ BRITANNICA DI TEST COVID RAPIDI (Di lunedì 19 luglio 2021) Un gruppo di investitori guidati dal SOROS Economic Development Fund (SEDF) e dalla BILL & Melinda GATES Foundation ha finanziato L’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ BRITANNICA di tecnologie diagnostiche Mologic, che ha sviluppato un TEST del coronavirus di 10 minuti. Per effettuare L’ACQUISIZIONE, il gruppo ha lanciato Global Access Health (GAH), un’impresa sociale che mira ad ampliare proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Un gruppo di investitori guidati dalEconomic Development Fund (SEDF) e dalla& MelindaFoundation ha finanziatodi tecnologie diagnostiche Mologic, che ha sviluppato undel coronavirus di 10 minuti. Per effettuare, il gruppo ha lanciato Global Access Health (GAH), un’impresa sociale che mira ad ampliare proviene da Database Italia.

