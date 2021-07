Fdi | Figliomeni | Roma Metropolitane | scongiurare fallimento assurdo

(Di lunedì 19 luglio 2021)– “Ieri il Sindaco Raggi diceva, in occasione del suo compleanno, che ‘la vicinanza delle persone, mi dà la forza per continuare ad andare avanti e lavorare’. Ecco, dopo gli auguri, vogliamo farle presente che i lavoratori divorrebbero sentire la vicinanza diCapitale per avere la forza di andare avanti e lavorare per dare un futuro alle proprie famiglie.” “E invece la Giunta Raggi li sta facendo sprofondare in un baratro senza fine visto che venerdì si sono visti recapitare le lettere di sospensione o di riduzione delle attività lavorative e il tutto accompagnato da una mancanza di ...

... sulla sua pagina Facebook, ancora si cimenta nella collaudata tattica dello scaricabarile con la Regione Lazio - dichiara Francescoconsigliere die vice presidente dell'Assemblea ...Nel frattempo, come ricorda il consigliere comunale di, Francesco, oltre cento famiglie di Settecamini, quartiere nel quadrante est della Capitale, hanno deciso di aderire a una class ...Azione presenterà oggi una mozione in Senato per chiedere l’intervento della Protezione civile, mentre la città rischia l’emergenza sanitaria. In difesa della sindaca interviene l’ex M5S Di Battista, ...La grave situazione di Roma sommersa dai rifiuti continua ad alimentare polemiche. Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, ha annunciato per oggi il deposito in Senato di «una mozione che chiede al ...