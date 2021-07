E’ il Freedom day nel Regno Unito: da oggi stop a tutte le restrizioni (Di lunedì 19 luglio 2021) Londra, 19 lug — Il Regno Unito dice addio alle restrizioni: oggi è il Freedom day, il «giorno della libertà». Si riapre tutto, nonostante un’impennata di contagi che fa preoccupare scienziati e politici britannici. Freedom day: si riapre tutto, via la mascherina A partire dalla mezzanotte di ieri è scattato il via libera ad attività come i locali notturni. Via ogni tipo di limitazioni per cinema, teatri, eventi pubblici, auditorium, matrimoni o funerali. Addio anche all’uso della mascherina al coperto e il distanziamento. Agli stadi sarà consentito di raggiungere la capienza massima, le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 luglio 2021) Londra, 19 lug — Ildice addio alleè ilday, il «giorno della libertà». Si riapre tutto, nonostante un’impennata di contagi che fa preoccupare scienziati e politici britannici.day: si riapre tutto, via la mascherina A partire dalla mezzanotte di ieri è scattato il via libera ad attività come i locali notturni. Via ogni tipo di limitazioni per cinema, teatri, eventi pubblici, auditorium, matrimoni o funerali. Addio anche all’uso della mascherina al coperto e il distanziamento. Agli stadi sarà consentito di raggiungere la capienza massima, le ...

