Dayane Mello diventa una furia | la stoccata a Rosalinda Cannavò | “Come è bello far parlare di sé…”

Advertising

juliantinach141 : RT @qgdayanemello: ?? | 'Dayane Mello, tutta la dolcezza in una sola FOTO: “Così ho tutto…”' ???: - jbhrem : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - hrt4zayn : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - fairyphh : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - ftuslwt : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Lanostratv

Grande Fratello Vip, l'ultimo nome trapelato Ultimo nome trapelato (anche lui è in forse) è Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore noto per i suoi flirt con Belen Rodriguez e. A parlarne è ...Tra i tanti che hanno voluto inviare gli auguri al piccolo Leo anche. Nelle sue ultime Instagram Stories , l'ex gieffina ha infatti pubblicato un'immagine della figlia insieme al figlio ...A fare gli auguri al bimbo, però, sono stati anche gli amici di Pretelli e alcuni suoi ex coinquilini, come Dayane Mello. La modella, infatti, ha postato uno scatto in cui Leo appare con la sua Sofia.Dayane Mello e Andrea Turino, Roberto Alessi la provoca: "E' sempre in vacanza" Dayane Mello in queste ultime settimane è finita spesso e volentieri sotto ...