Covid Gb, Johnson su riaperture: “Se non ora quando?” (Di lunedì 19 luglio 2021) Riaprire la Gran Bretagna in questo momento è la cosa più giusta da fare, pur con le dovute cautele. Lo ha sottolineato il primo ministro britannico, Boris Johnson, in occasione del ‘Freedom day’, il giorno in cui nel Paese sono state revocate quasi tutte le restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, tra cui il rispetto del distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi. “Voglio ricordare a tutti voi perché credo sia giusto fare questo passo ora. Non importa quanto possa sembrare difficile, la logica rimane la stessa”, ha premesso Johnson, costretto a parlare alla stampa in videoconferenza perché in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Riaprire la Gran Bretagna in questo momento è la cosa più giusta da fare, pur con le dovute cautele. Lo ha sottolineato il primo ministro britannico, Boris, in occasione del ‘Freedom day’, il giorno in cui nel Paese sono state revocate quasi tutte le restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, tra cui il rispetto del distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi. “Voglio ricordare a tutti voi perché credo sia giusto fare questo passo ora. Non importa quanto possa sembrare difficile, la logica rimane la stessa”, ha premesso, costretto a parlare alla stampa in videoconferenza perché in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid Gb, Johnson conferma: da lunedì stop mascherine e distanziamento #gb - Corriere : Johnson non si isola dopo contatto con un positivo: l’ira degli inglesi costretti alla quarantena - Avvenire_Nei : Covid. L'esperto britannico Anthony Glees: 'Johnson irresponsabile ad aprire' - zazoomblog : Covid Gb Johnson su riaperture: “Se non ora quando?” - #Covid #Johnson #riaperture: #quando?” - AlexSanna8338 : RT @Sutilis: Boris Johnson è in quarantena fiduciaria perché entrato in contatto con un positivo...ma non aveva fatto il covid? -