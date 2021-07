Cecchinato-Bedene in tv | data | orario | canale e diretta steaming Atp Umago 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 luglio 2021) Marcoaffronta Aljazal primo turno dell’Atp 250 di. L’azzurro se la vede contro l’ostico sloveno che a Wimbledon ha ceduto solamente al terzo turno per mano di Matteo Berrettini. Sulla terra rossa si preannuncia una contesa alla pari con il siciliano, voglioso di scalare il ranking. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena martedì 20 luglio, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale ...