Calciomercato Inter, è sfida al Bayern Monaco per Dest (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Inter è alla ricerca del sostituto di Hakimi. I nerazzurri hanno puntato Dest del Barcellona, ma non sono i soli Interessati Negli scorsi giorni il Psg ha ufficializzato l’acquisto di Achraf Hakimi, che dopo un solo anno, e uno scudetto messo in bacheca, ha così salutato l’Inter. Un grande perdita per i nerazzurri che, ora, sono sul mercato a caccia di un sostituto di livello dell’esterno marocchino. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Sergino Dest, che a Barcellona, nonostante la stima del tecnico Koeman, non ha trovato grande spazio. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) L’è alla ricerca del sostituto di Hakimi. I nerazzurri hanno puntatodel Barcellona, ma non sono i soliessati Negli scorsi giorni il Psg ha ufficializzato l’acquisto di Achraf Hakimi, che dopo un solo anno, e uno scudetto messo in bacheca, ha così salutato l’. Un grande perdita per i nerazzurri che, ora, sono sul mercato a caccia di un sostituto di livello dell’esterno marocchino. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Sergino, che a Barcellona, nonostante la stima del tecnico Koeman, non ha trovato grande spazio. ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Bellerin chiede la cessione all'#Arsenal: #Inter la sua priorità - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Dest in uscita dal Barcellona: l’Inter c’è, può arrivare a questa condizione - BartAprile : RT @interliveit: ??A giorni #Nainggolan rescinde (con buonuscita) il contratto con l'#Inter in scadenza a giugno 2022. Poi firma da svincola… -