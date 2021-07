Calcio: medico Spezia, 'cluster causato da due giocatori no vax' (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - “Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene". Lo dice Vincenzo Salini medico sociale dello Spezia e membro della Commissione Medica Figc in merito alle 11 positività nel gruppo squadra del club ligure. "Non convocare i no-vax? Questo spetta ai club, comunque è una percentuale bassa -aggiunge Salini a Radio Punto Nuovo-. Penso che questo aspetto spinga ancora di più i calciatori a vaccinarsi. I calciatori vaccinati sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - “Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolodal punto di vista clinico. Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene". Lo dice Vincenzo Salinisociale delloe membro della Commissione Medica Figc in merito alle 11 positività nel gruppo squadra del club ligure. "Non convocare i no-vax? Questo spetta ai club, comunque è una percentuale bassa -aggiunge Salini a Radio Punto Nuovo-. Penso che questo aspetto spinga ancora di più i calciatori a vaccinarsi. I calciatori vaccinati sono ...

Advertising

sportface2016 : #Spezia, parla il responsabile medico: “Cluster causato dalla positività di un calciatore #novax” - Gazzetta_it : #Covid, il medico dello #Spezia: 'Il nostro focolaio colpa di due calciatori no-vax' - repubblica : Spezia, focolaio nella squadra creato da 2 giocatori no vax. Il medico: 'Non convocarli? Spetta ai club' - Alessia433 : Spezia, tra i positivi al Covid anche un giocatore no-vax. Il medico: 'Non convocarli? Spetta ai club'… - TV7Benevento : Calcio: medico Spezia, 'cluster causato da due giocatori no vax'... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio medico Scoppia il focolaio nello Spezia, il medico: 'Tutto nasce da due calciatori no - Vax' Come emerso dalle dichiarazione del medico sociale della squadra Salini, due calciatori della società bianco nera si sono dichiarati No Vax e quindi hanno rifiutato la dose di vaccino. Così ha Salini ...

Covid, 11 giocatori dello Spezia positivi: la colpa è di un giocatore no - vax Leggi anche > A riportare la notizia è il professor Vincenzo Salini , medico sociale dello Spezia e membro della Commissione medica Figc. Intervistato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il dottore ha ...

Calcio: medico Spezia, 'cluster causato da due giocatori no vax' La Sicilia Come emerso dalle dichiarazione delsociale della squadra Salini, due calciatori della società bianco nera si sono dichiarati No Vax e quindi hanno rifiutato la dose di vaccino. Così ha Salini ...Leggi anche > A riportare la notizia è il professor Vincenzo Salini ,sociale dello Spezia e membro della Commissione medica Figc. Intervistato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il dottore ha ...