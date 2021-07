Bargiggia: "Maglie con le toppe e prezzi alti per un'amichevole, roba da ladri di galline! De Laurentiis si sta coprendo di ridicolo" (Di lunedì 19 luglio 2021) Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni de "Il Sogno nel Cuore" trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato: "La dirigenza del Napoli fa pagare le prime uscite stagionali con biglietti da una ventina d'euro, roba da ladri di galline. Ieri che avrà portato a casa, 8 mila euro? Ma dai, su! Come si può fare una cosa del genere?! C'è una forbice esagerata tra il calcio d'élite, vale a dire quello del fondo sovrano del Qatar del PSG o del fondo di investimento del Milan, che è molto forte, ed un piccolo imprenditore. La forbice si allarga sempre di più ed il rischio è che, per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Paolo, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni de "Il Sogno nel Cuore" trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato: "La dirigenza del Napoli fa pagare le prime uscite stagionali con biglietti da una ventina d'euro,dadi galline. Ieri che avrà portato a casa, 8 mila euro? Ma dai, su! Come si può fare una cosa del genere?! C'è una forbice esagerata tra il calcio d'élite, vale a dire quello del fondo sovrano del Qatar del PSG o del fondo di investimento del Milan, che è molto forte, ed un piccolo imprenditore. La forbice si allarga sempre di più ed il rischio è che, per ...

