Terrorismo su contagi e ricoveri: l’estate è già finita (Di domenica 18 luglio 2021) 00:00 Arriva il terrore sui giornali: la Stampa riesce a scrivere: “Virus, crescono i ricoveri”. Sì, abbiamo una persona in più in terapia intensiva. Ma vabbè. Il turismo è già morto. 04:55 Giuseppe Conte, come il virus, rialza la testa e dice no all’impunità. 06:04 Parola ai commensali. 08:05 Davigo indagato, ma è una stupidaggine dice l’avvocato. 09:30 Ieri il ministro Giorgetti ha detto alla festa della Ripartenza a Bari che il green ci costerà la morte di molte imprese, ma sui giornali non lo trovate. Compreso quello di cui sarei vicedirettore. 11:25 Parola ai commensali. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 18 luglio 2021) 00:00 Arriva il terrore sui giornali: la Stampa riesce a scrivere: “Virus, crescono i”. Sì, abbiamo una persona in più in terapia intensiva. Ma vabbè. Il turismo è già morto. 04:55 Giuseppe Conte, come il virus, rialza la testa e dice no all’impunità. 06:04 Parola ai commensali. 08:05 Davigo indagato, ma è una stupidaggine dice l’avvocato. 09:30 Ieri il ministro Giorgetti ha detto alla festa della Ripartenza a Bari che il green ci costerà la morte di molte imprese, ma sui giornali non lo trovate. Compreso quello di cui sarei vicedirettore. 11:25 Parola ai commensali. L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

Tania80 : RT @fdragoni: Riparte il terrorismo sanitario. Ma '#Arlecchino si confessò burlando' recita il proverbio. Vaccino o no i contagi corrono ug… - 1900nicorix : @CottarelliCPI 41 decessi su 54.674 nuovi casi. - significa che il virus È meno pericoloso oppure la campagna vacci… - justikigai_ : RT @MauriC63094888: leggiamo e ripetiamo insieme: I CONTAGI NON SIGNIFICANO NULLA. essi sono solo un fantasma dialettico funzionale al ter… - albealias : @nonfaretardi @franco_dimuro @p_episcopo @gparagone @GPS_SPINATO @PaginaVox @barbarab1974 @RobertKennedyJr… - palmiericar : RT @molina_matteo: @palmiericar Le varianti inevitabilmente sconfiggeranno il vaccino. Occorreranno richiami annuali per i soggetti fragili… -